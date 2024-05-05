Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 10:38

Еще за несколько часов до израильского вторжения ничто не предвещало о том, что оно произойдет. Израильская армия начала сухопутную операцию в Рафахе, представители палестинских боевиков угрожали, что вообще заморозят переговоры, директор ЦРУ Уильям Бернс вместе с катарскими и египетскими дипломатами ломали головы над сложившейся ситуацией – и вдруг взорвалась бомба. ХАМАС согласился. Весьма красноречивой была первая реакция израильских официальных лиц на это заявление. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выразил уверенность, что речь идет об очередной уловке террористов и призвал продолжить операцию в Рафахе. Министр по связям с диаспорой Амитай Шикли был более лаконичен, нецензурно послав ХАМАС. А в секторе Газа и на Западном берегу вышедшие на улицы палестинцы начали праздновать… победу.

Причем две эти противоположные реакции полностью оправданы. Ведь по тому варианту соглашения, с которым согласился ХАМАС, он получает максимум возможного. Израильтяне же – только заложников и никаких гарантий, что война не вернется к ним через несколько лет. Судите сами, что предполагает это соглашение на первом этапе – от 42 до 60 дней прекращения огня. ХАМАС будет постепенно возвращать 33 заложника в обмен на 700 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. А за это израильтяне должны будут: a) отвести войска к границе палестинского анклава; b) израильские самолеты и беспилотники также перестанут летать над Газой на 10 часов каждый день и на 12 часов в дни освобождения пленных; c) на этом этапе должны начаться восстановительные работы в Газе и d) возобновляется деятельность всех гуманитарных организаций, в том числе пресловутой БАПОР. Далее – второй этап, в ходе которого ХАМАС выдает всех заложников-мужчин, не являющихся военнослужащими, в обмен на неустановленное пока числе палестинских заключенных. В свою очередь, израильская армия полностью уходит из Газы и устанавливается полное и окончательное прекращение огня.