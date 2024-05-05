Израиль отверг унизительный мир и выбрал войну главная тема
Еще за несколько часов до израильского вторжения ничто не предвещало о том, что оно произойдет. Израильская армия начала сухопутную операцию в Рафахе, представители палестинских боевиков угрожали, что вообще заморозят переговоры, директор ЦРУ Уильям Бернс вместе с катарскими и египетскими дипломатами ломали головы над сложившейся ситуацией – и вдруг взорвалась бомба. ХАМАС согласился.
Весьма красноречивой была первая реакция израильских официальных лиц на это заявление. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выразил уверенность, что речь идет об очередной уловке террористов и призвал продолжить операцию в Рафахе. Министр по связям с диаспорой Амитай Шикли был более лаконичен, нецензурно послав ХАМАС. А в секторе Газа и на Западном берегу вышедшие на улицы палестинцы начали праздновать… победу.
Причем две эти противоположные реакции полностью оправданы. Ведь по тому варианту соглашения, с которым согласился ХАМАС, он получает максимум возможного. Израильтяне же – только заложников и никаких гарантий, что война не вернется к ним через несколько лет.
Судите сами, что предполагает это соглашение на первом этапе – от 42 до 60 дней прекращения огня. ХАМАС будет постепенно возвращать 33 заложника в обмен на 700 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. А за это израильтяне должны будут: a) отвести войска к границе палестинского анклава; b) израильские самолеты и беспилотники также перестанут летать над Газой на 10 часов каждый день и на 12 часов в дни освобождения пленных; c) на этом этапе должны начаться восстановительные работы в Газе и d) возобновляется деятельность всех гуманитарных организаций, в том числе пресловутой БАПОР.
Далее – второй этап, в ходе которого ХАМАС выдает всех заложников-мужчин, не являющихся военнослужащими, в обмен на неустановленное пока числе палестинских заключенных. В свою очередь, израильская армия полностью уходит из Газы и устанавливается полное и окончательное прекращение огня.
А дальше – третий этап. Окончательное освобождение захваченных ХАМАС заложников, прекращение израильской блокады анклава и принятие трех-пятилетнего плана восстановления Газы.
Ознакомившись с этими условиями, отпадают вопросы, почему террористы из ХАМАС согласились на них, а на улицах Газы сегодня праздник. Лучшего для себя они и желать не могли. Ну а погибшие палестинцы? Да когда для террористов это имело значение? Для «арабской улицы» они теперь герои, вон как «сионистам» нос утерли – и им за это, называя вещи своими именами, практически ничего не было.
А следовательно, для руководства ХАМАС нет сейчас никаких внутренних препятствий для восстановления над Газой политического – и не только – контроля. Значит, все вернется на круги своя. И значит, спустя какое-то время война повторится, потому что, если подобное соглашение все же будет принято, ХАМАС- победитель. А вот Израиль при таких раскладах – однозначно проигравшая сторона.
Впрочем, мяч теперь на стороне еврейского государства. Израильские дипломаты будут по максимуму корректировать соглашение для включения в него более выгодных для себя условий. И остается наблюдать, насколько у них это получится. Под разрывы бомб и снарядов в Газе.