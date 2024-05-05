Китайские хакеры атаковали британское Минобороны
Министерство обороны Великобритании подверглось хакерской атаке со стороны Китая. Информацию об этом получили Би-би-си и телекомпания Sky News.
Кибератака была направлена на систему расчета заработной платы с нынешними военнослужащими и некоторыми ветеранами. В основном раскрыты имена и банковские реквизиты.
Во взломанной системе, которую содержит внешний подрядчик министерства, содержалась личная информация нынешних и бывших служащих армии, флота и воздушных сил Британии в форме документов, подаваемых в налоговую службу.
Поскольку речь идет о взломе компьютеров внешнего подрядчика, то доступа к оперативной информации Министерства обороны хакеры не получили.
Правительство не называет страну, которая совершила хакерскую атаку, но, по информации Sky News, это сделал Китай. Ожидается, что сегодня министр обороны Грант Шеппс выступит с заявлением в парламенте об утечке данных.
В течение последних 72 часов Министерство обороны работает в ускоренном режиме, чтобы понять масштаб взлома, который был обнаружен в последние дни. Расследование пока не показало, что какие-либо данные были похищены.