Китайские хакеры атаковали британское Минобороны

Министерство обороны Великобритании подверглось хакерской атаке со стороны Китая. Информацию об этом получили Би-би-си и телекомпания Sky News.

Кибератака была направлена на систему расчета заработной платы с нынешними военнослужащими и некоторыми ветеранами. В основном раскрыты имена и банковские реквизиты.

Во взломанной системе, которую содержит внешний подрядчик министерства, содержалась личная информация нынешних и бывших служащих армии, флота и воздушных сил Британии в форме документов, подаваемых в налоговую службу.

Поскольку речь идет о взломе компьютеров внешнего подрядчика, то доступа к оперативной информации Министерства обороны хакеры не получили.