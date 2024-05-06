Ильхам Алиев и Роберт Фицо выступили с заявлениями добавлено фото; обновлено 13:27

С участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Словацкой Республики Роберта Фицо состоялась церемония подписания азербайджано-словацких документов.

После Ильхам Алиев и Роберт Фицо выступили с заявлениями для прессы.

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После встречи один на один начались переговоры президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо в расширенном составе.

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В Баку проходит встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Словакии Робертом Фицо один на один, сообщает официальный сайт главы государства.