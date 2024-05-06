Азербайджан будет заселять Каспий

В азербайджанском секторе Каспийского моря (озера) будут созданы искусственные земельные участки для строительных целей. Это отражено в законопроекте «О создании искусственных земельных участков на принадлежащей Азербайджанской Республике части Каспийского моря (озера)», который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.