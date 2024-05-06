В Германии призвали поставить на учет всех годных к службе

Союз военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ) считает необходимым поставить на учет всех лиц, пригодных к военной службе. Такое мнение высказал руководитель объединения, полковник Андре Вюстнер в эфире телеканала ARD.

В качестве первого шага, по его словам, Бундесверу необходима возможность определить, кто годен к военной службе.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус, по мнению Вюстнера, был прав, когда реформировал Бундесвер с упором на оборону страны и альянса. Однако эти навыки также должны поддерживаться персоналом, полагает он.

«Я просто замечаю, что нынешних концепций недостаточно, когда речь идет о комплектовании личного состава, даже с учетом резерва», - констатировал глава Союза военнослужащих.