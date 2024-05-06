Пашинян о столбах на границе с Азербайджаном
Пограничные столбы в Тавушской области – гарантия безопасности Армении, сказал премьер-министр страны Никол Пашинян на пресс-конференции.
Так армянский премьер оценил процесс делимитации и демаркации границы, предполагающий в том числе возвращение оккупированных сел Азербайджану.
По словам Пашиняна, происходящее в Армении сегодня – это создание гарантий безопасности, ибо «прежние гарантии не сработали».
«Власти сделают все возможное для усиления этих гарантий и увеличения числа столбов», - добавил он.