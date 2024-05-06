Израиль выбивает последний оплот ХАМАС

Израильские военные в ночь на вторник, 7 мая, сообщили об установлении «оперативного контроля» над палестинским участком контрольно-пропускного пункта «Рафах» в южной части сектора Газа. СМИ Израиля показали кадры, на которых видно, что над палестинским участком КПП развевается израильский флаг.

На протяжении долгих лет КПП «Рафах», расположенный между сектором Газа и Египтом, играл ключевую роль в контроле за перемещением людей и товаров. С 1948 по 1967 год этой границей правили египтяне, установив военный контроль над Газой. Однако после войны 1967 года граница стала международной, отделяя Египет от контролируемой Израилем Газы.

В последующие десятилетия Израиль через КПП «Рафах» развивал туризм с Египтом, где развернуты израильские пограничные службы. В 2005 году Израиль провел одностороннее размежевание с Газой, демонтируя поселения и выводя войска. Однако отсутствовал официальный договор с властями Палестинской Автономии о контроле ситуации на границе. Ноябрь 2005 года принес подписание договора о развертывании на КПП европейских наблюдателей и переходе границы под контроль ПА.

После этого соглашения начала нарастать напряженность. Атаки ХАМАС против руководства Палестинской Автономии и обстрелы на КПП «Рафах» привели к отступлению наблюдателей на израильские военные базы. Последующий военный переворот ХАМАС в 2007 году привел к переходу КПП Рафах под контроль радикалов.