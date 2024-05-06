Президент Болгарии собирается в Баку

Президент Болгарии Румен Радев прибудет с официальным визитом в Азербайджан 8 мая.

Болгарские СМИ сообщают, что в ходе визита планируется подписание совместной декларации об укреплении стратегического партнерства между Азербайджаном и Болгарией. 

В состав делегации войдут исполняющий обязанности министра энергетики, председатель группы дружбы Болгария-Азербайджан в Национальном собрании, представители бизнеса.

В ходе визита в Азербайджан главу болгарского государства будет сопровождать его супруга Десислава Радева.