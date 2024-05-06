Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:37

Председатель КНР Си Цзиньпин начал турне по трем странам Европы - свой первый государственный визит на континент за пять лет. Первую остановку он сделал в Париже. Нарушив обычный протокол государственных визитов, служебный автомобиль Си Цзиньпина не стал к входу в Елисейский дворец. Макрону для выражения особого уважения к высокому китайскому гостю пришлось пересечь двор, и уже потом с председателем КНР дошли до парадного входа в резиденцию французских президентов.

Внушительно, хотя и несколько двусмысленно получилось. Но сигнал был послан и кем надо прочитан правильно: китайский лидер для Парижа – особый гость. Что вполне взаимно. Чуть более года назад Макрон совершал визит в Пекин, который завершился подписанием китайско-французской декларации о «глобальном стратегическом партнерстве». Но это не значит, что в их отношениях все безоблачно. Проблемы существуют и усугубляются как сложностями в торговле, инициированными Евросоюзом, так и «украинским кейсом». Официальная внешнеполитическая доктрина Европейского союза определяет Китай как «партнера по сотрудничеству, экономического конкурента и системного соперника». Пекин это не устраивает, о чем не так давно говорил министр иностранных дел Китая Ван И, заявивший, что «это похоже на то, как если бы вы подъехали к перекрестку и обнаружили, что красный, желтый и зеленый огни горят одновременно. И как можно двигаться дальше?»

И главная цель европейского турне китайского лидера – а ему помимо Франции предстоит посетить Сербию и Венгрию – заключатся в том, чтобы в отношениях с ЕС «зеленого стало больше». Европейский рынок для Китая невероятно важен. Поэтому Си Цзиньпин должен исключить даже гипотетическую угрозу США о возникновении проблем в отношениях Китая с Европой. А для этого надо расчистить накопившиеся проблемы. Европейская комиссия, орган Европейского союза по торговым вопросам, за последние месяцы, следуя примеру США, открыла более 20 расследований правил конкуренции, направленных против Китая, в том числе в отношении поставок автомобилей, электромобилей, ветряных турбин и медицинского оборудования. В ответ Пекин начал антидемпинговое расследование в отношении европейских производителей спиртных напитков, что для Парижа весьма чувствительно, поскольку на долю французских брендов бренди и коньяка класса люкс приходится 99 процентов всего китайского импорта этих спиртных напитков.

«Вопрос коньяка действительно находится в центре наибольшего внимания со стороны французских властей, в первую очередь президента», - сказал журналистам представитель Елисейского дворца накануне визита китайского лидера. Итак, китайские электромобили против французского коньяка. А где же здесь место России и «украинского кейса»? В российских СМИ сейчас эйфория, вызванная замечанием одного из официальных спикеров Пекина: «Китай поддерживает проведение международной мирной конференции по украинскому кризису в надлежащее время. Конференция должна быть признана как Россией, так и Украиной, при этом должно быть обеспечено равноправное участие всех сторон и честное обсуждение всех мирных предложений». В переводе с дипломатического это вовсе не означает, что китайский представитель не будет участвовать в конференции в Швейцарии. А всего лишь декларирует пожелание Китая об участии России в некой конференции в некоем будущем. Не больше. Накануне визита во Францию Си Цзиньпин высказался более конкретно. И о необходимости уважать территориальную целостность. Прибыв в Париж, он сказал, что Китай вместе с Францией будет искать пути урегулирования российско-украинского конфликта. Не вместе с Россией, хотя бы как с непосредственным участником и якобы союзником, а с Францией. И нужно учесть, что для китайского руководства подобные акценты и нюансы крайне важны и принципиальны.