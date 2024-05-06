Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый шестилетний срок. Об этом объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Путин принес присягу российскому народу. Зорькин передал Путину символы президентской власти, в том числе президентский знак - золотой Георгиевский крест с изображением герба РФ и девиза «Польза, честь и слава» на золотой цепи.

Это уже пятый срок Путина на посту главы государства. Два его первых срока продолжались по четыре года; после внесения поправок в Конституцию России мандат главы государства был продлен до 6 лет. Первый шестилетний срок Путин отработал с 2012 года, второй - с 2018 года. После внесения изменений в основной закон в 2020 году он смог баллотироваться на выборах в 2024 году. Начавшийся срок полномочий Путина завершится 7 мая 2030 года.

Удостоверение главы государства на новый срок полномочий председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова вручила Путину еще в апреле. После принесения присяги президентский штандарт устанавливается в рабочем кабинете главы государства, знак президента хранится в Первом корпусе Кремля в зале наград.