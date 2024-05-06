Путин в пятый раз вступил в должность президента России обновлено 13:12
Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый шестилетний срок. Об этом объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
Путин принес присягу российскому народу. Зорькин передал Путину символы президентской власти, в том числе президентский знак - золотой Георгиевский крест с изображением герба РФ и девиза «Польза, честь и слава» на золотой цепи.
Это уже пятый срок Путина на посту главы государства. Два его первых срока продолжались по четыре года; после внесения поправок в Конституцию России мандат главы государства был продлен до 6 лет. Первый шестилетний срок Путин отработал с 2012 года, второй - с 2018 года. После внесения изменений в основной закон в 2020 году он смог баллотироваться на выборах в 2024 году. Начавшийся срок полномочий Путина завершится 7 мая 2030 года.
Удостоверение главы государства на новый срок полномочий председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова вручила Путину еще в апреле. После принесения присяги президентский штандарт устанавливается в рабочем кабинете главы государства, знак президента хранится в Первом корпусе Кремля в зале наград.
* * * 12:48
В Кремле началась церемония вступления Владимира Путина в должность президента России.
Основное действие пройдет внутри Большого Кремлевского дворца, однако предполагается и часть на открытом воздухе, в том числе по завершении церемонии, когда на Соборной площади состоится торжественный марш Президентского полка.