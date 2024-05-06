Си Цзиньпин: Не забудем удара НАТО

Пекин не допустит повторения ситуации с атакой авиации НАТО на китайское посольство в Белграде в 1999 году. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в статье для сербского издания Politika. Статья опубликована в преддверии визита Си Цзиньпина в Сербию, который состоится 7-8 мая.

"Мы никогда не должны забывать об этом. Китайский народ дорожит миром, но мы никогда не допустим повторения такой трагической истории", - отметил китайский лидер. По его словам, "китайско-сербская дружба, скрепленная кровью, останется в общей памяти двух народов".

Силы НАТО нанесли удар по посольству Китая в Белграде 7 мая 1999 года. В результате атаки погибли три человека (журналистка агентства "Синьхуа" Шао Юньхуань, а также журналист газеты "Жэньминь жибао" Сюй Синху и его жена Чжу Ин), еще 21 получил ранения.