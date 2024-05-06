Песков рассказал, когда Путин предложит кандидатуру премьера

Предложения от президента РФ по кандидатуре на пост премьер-министра можно будет ждать уже 7 мая, в день инаугурации, заявил Первому каналу пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Вполне можно ожидать. Сегодня Кабинет министров сложит свои полномочия, они все превратятся в исполняющих обязанности», - сказал он.

Пескова спросили, присутствуют ли на церемонии инаугурации возможные кандидаты на пост премьер-министра. «Наверняка. Хотя мы узнаем вместе с вами», - сказал представитель Кремля.

«Как говорил вчера президент, главное - продолжение работы в обычном режиме, потому что задач очень много. Темп высокий. Нельзя прерываться ни на час. Работа будет продолжена», - отметил он.

По словам Пескова, в графике президента 7 мая, кроме инаугурации, есть несколько рабочих встреч, одна из них начнется сразу по завершении церемонии.