Пашинян: Те, кто требует прекратить делимитацию, хотят оккупировать Армению

Алма-Атинская декларация как базовый принцип демаркации между Арменией и Азербайджаном принята обеими сторонами. Это необратимая реальность, т.к. она констатирована на высоком уровне обеими странами, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.

«Чем дальше идет процесс делимитации, тем больше война лишается основания, лишается логики и становится нелегитимной. Впервые в истории Армении мы создаем гарантии безопасности нашими суверенными решениями, своими же руками. Суверенитет – это когда ты можешь встать лицом к лицу со своими проблемами и находить суверенные решения.

Мы не хотим управлять процессами в направлении возможности войны. Мы хотим управлять процессами в направлении невозможности войны.

Мы можем прекратить процесс делимитации хоть сегодня. А что будет потом? Потом будет одна простая вещь - война. Эта война будет преследовать цель, я убежден, изначально целью было это - не допустить делимитацию. Причем война в этом случае не будет нелегитимной в какой-то мере. И те силы, которые требуют прекратить делимитацию, в том числе при поддержке внешних сил, сделают все для оккупации части территории Армении, чтобы использовать это для смены власти в стране», - сказал армянский премьер.

Пашинян заявил, что не выполнит требования оппозиции и не прекратит процесс делимитации границы с Азербайджаном: «Делимитация границы Армении с Азербайджаном в Тавушской области завершена на 90%».

Армянский премьер также представил свое видение отношений Еревана с региональными государствами. Он отметил, что Армении необходимо углублять и развивать добрососедство с Грузией и Ираном, а с Турцией и Азербайджаном – «управлять, сокращать и устранить враждебность», интегрировать региональные транспортные маршруты, налаживать и развивать экономические связи.