Будет ли Молдова сопротивляться России?

«Сейчас у нас около 100 тысяч украинских беженцев, и я хочу сказать, что не было ни одного вопроса, наоборот, люди открыли свои сердца и дома, потому что государство не смогло бы помочь стольким людям, потому что просто не было таких возможностей. Хотя в первые месяцы войны часть правительства только для этого и работала, чтобы помочь украинским беженцам. Люди, просто люди, которые не знали этих беженцев, они приглашали этих людей, чтобы они жили в их домах. Здесь единство нашей страны», - поделилась Санду.

На вопрос Дудя о том, «будет ли Молдова сопротивляться в случае вторжения России в страну», Санду заявила: «Мы будем свою страну обязательно защищать».

«Мы сделаем все, чтобы этого не случилось, включая наш план евроинтеграции, потому что ЕС – это проект мира. Но по конституции мы должны сделать все, чтобы сохранить мир, и для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Поэтому у нас есть армия, поэтому оборонительный сектор, поэтому мы делаем эти инвестиции. Мы очень надеемся, что эта война скоро закончится, и мы сможем сделать инвестиции в экономику и другие отрасли. Не быть в ситуации, в которой мы должны все больше и больше инвестировать в оборону», - сказала президент Молдовы.