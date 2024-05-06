У Пашиняна заявили о попытке превратить Армению в губернию

Предпринимаются попытки вмешаться во внутриполитическую жизнь Армении и путем оказания помощи определенным группам осуществить попытку переворота и превратить страну в «окраину губернии и ограничить суверенитет». Об этом на брифинге в парламенте Армении 7 мая заявил секретарь парламентской фракции правящей партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян.

«Если нужно ответить на вопрос: из российских кругов ли управляются некоторые круги в Армении, то можно послушать звучащие в российских государственных СМИ заявления, послушать российских политиков, послушать грабивших годами Армению и сбежавших в Россию людей», - сказал Ованнисян.

Он выразил уверенность, что есть силы, делающие все, чтобы Армения не имела госграницы, они генерируют процессы, которые могут привести к эскалации ситуации, делают все, чтобы вовлечь Армению в войну для нанесения вреда суверенитету страны, чтобы осуществить переворот и прийти к власти. «Это было их целью, и она не изменилась. Их цель – иметь окраину-губернию со своим губернатором. Это их мечта», - подчеркнул депутат.

Ованнисян заверил, что правящая партия вовлечена в дело обеспечения безопасности граждан Армении, в дело продвижения процесса делимитации и демаркации и мирного процесса. Секретарь фракции напомнил, что премьер-министр Армении отправлялся в села Тавуша и представил сложившуюся ситуацию. «Если я не там, это не значит, что партии «Гражданский договор» там нет.

Все госинституты, премьер-министр и вся правящая партия стоят рядом с жителями приграничных сел, и мы вместе решим проблемы. А те, кто отправляются в Киранц и играют на эмоциях людей, пытаются на этом сгенерировать политический процесс. Если люди, которые пытаются вызвать в Армении волнения, попытаются перейти правовые рамки, в таком случае будет работать закон. Есть политическое направление извне, и если это выйдет за рамки политического контекста, то правоохранительные органы внимательно следят за процессами, которые направлены на то, чтобы вызывать волнения в Армении», – заключил депутат.