Между Арменией и РФ есть определенные проблемы, в Ереване нацелены на решение данных вопросов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.

«Есть множество накопившихся проблем, часть из которых была озвучена. Они были озвучены с целью устранения негативных нюансов исходя из контекста дружественных отношений между Арменией и Россией. Проблемы есть, и в Ереване нацелены на их решение», - сказал Пашинян.

Вся повестка многосторонних и двусторонних отношений, по его словам, станет предметом обсуждения. Подробности будут представлены уже после встречи.

Премьер-министр Армении также заявил, что 8 мая отправится в Москву для участия в юбилейном саммите Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Завтра я отправлюсь в Москву, где буду председательствовать на саммите ЕАЭС. Также запланирована моя встреча с президентом России», - сказал Пашинян.