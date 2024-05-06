Зеленский призвал Запад ускориться
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ускорить поставки оружия в Украину. Такое мнение он выразил в ходе своего обращения на Telegram-канале, пишут СМИ.
"За политическими решениями должна следовать реальная логистика — фактическое получение оружия нашими солдатами", — заявил украинский лидер.
По его словам, над поставками вооружения "должны работать все вовлеченные стороны в круглосуточном режиме", включая Соединенные Штаты.
Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot будут поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ) не раньше конца июня.