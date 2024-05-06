Шахин Мустафаев встретился с послом Ирана

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился 7 мая с послом Исламской Республики Иран Аббасом Мусави в связи с завершением срока его дипломатической деятельности в нашей стране.

На встрече были обсуждены нынешнее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в политической, торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и других сферах.