Путин заявил о готовности к диалогу с Западом

Россия не отказывается от контактов с западными странами, в том числе по вопросам безопасности и стратегической стабильности, но диалог должен быть равным, «не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности». Об этом заявил президент Владимир Путин, пятый раз вступивший в должность главы государства.

«Выбор за ними — намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии и непрекращающегося годами давления или искать путь к сотрудничеству и миру», — сказал Путин.

В своей инаугурационной речи Путин заявил, что вместе с партнерами по евразийской интеграции и другими странами Россия продолжит «работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности».