Удобный доступ к государственным услугам для граждан

В нашей стране при создании механизмов цифрового правительства ключевую роль играет подход, который акцентируется на потребностях граждан. В соответствии с этим подходом Агентство инноваций и цифрового развития запустило новую улучшенную версию платформы единого доступа к цифровым услугам digital.login, представленную под брендом digital.azerbaijan.

Данная версия digital.login предлагает два основных функционала для удобства граждан. Прежде всего, возможность получить доступ к более чем 140 цифровым порталам, интегрированным в систему, посредством единого входа. Кроме того, граждане могут управлять разрешениями и предоставлять согласие на использование своей информации различными учреждениями. Следует отметить, что эта функция уже доступна для использования на портале mygov.

Решение digital.login оптимизирует пользовательский опыт как юридических, так и физических лиц (граждан). Благодаря управлению разрешениями со стороны граждан, учреждения получают возможность с легкостью запрашивать необходимую информацию на основании согласия граждан.

Этот функционал открывает новую главу в обеспечении эффективности и удовлетворения в отношениях между государством и гражданами. Таким образом, digital.login упрощает пять существующих методов аутентификации граждан, включая методы распознавания личности для доступа к цифровым сервисам, делая процесс более безопасным. Это существенно оптимизирует доступ к различным порталам цифровых услуг, экономя время граждан и повышая их удовлетворенность. Благодаря обеспечению повышенной безопасности со стороны digital.login, граждане могут быть уверены в сохранности своей личной информации.

Следует отметить, что digital.login доступен для использования гражданами Азербайджана старше 16 лет, включая юридические лица. На данный момент более 3,3 млн граждан по всей стране имеют учетные записи в digital.login. В систему интегрированы 146 порталов цифровых услуг страны, и работа по совершенствованию в этом направлении продолжается.