Кабмин России ушел в отставку
Правительство России сложило полномочия перед вновь избранным президентом - Владимиром Путиным. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале российского Кабмина.
Такая процедура предусмотрена законом. Кабинет министров РФ уходит в отставку после инаугурации главы государства, то есть его вступления в должность. Прежние министры и вице-премьеры продолжают работу, но теперь уже в статусе исполняющих обязанности. Они останутся «и.о.» до утверждения нового состава правительства.