Находящийся с официальным визитом в Турции премьер-министр Азербайджана Али Асадов ознакомился с ходом строительных работ, проводимых в «Азербайджанском квартале» в провинции Кахраманмараш, сообщили в Кабинете Министров.

В соответствии с Межправительственным соглашением о сотрудничестве, подписанным 25 сентября 2023 года в Нахчыване, на реализацию проекта правительством Азербайджана были выделены средства на 100 миллионов долларов США. Председатель правления Госагентства жилищного строительства, выступающего исполнителем со стороны Азербайджана, Садиг Садыгов проинформировал Али Асадова о ходе строительных работ, осуществляемых в рамках проекта.