Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, 6 мая в одном из объектов общепита в Сабаильском районе скончались два человека – Кянан Мустафаев (1998 г.р.) и Орхан Амиров (1993 г.р.).

Еще два человека – Ниджат Джаббарлы (1991 г.р.) и Хазар Джаббарлы (1998 г.р.) – были госпитализированы с диагнозом отравление.

Прокуратура Сабаильского района ведет расследование по факту, назначены соответствующие экспертизы.