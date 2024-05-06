Смертельное отравление в Баку обновлено 15:11
Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, 6 мая в одном из объектов общепита в Сабаильском районе скончались два человека – Кянан Мустафаев (1998 г.р.) и Орхан Амиров (1993 г.р.).
Еще два человека – Ниджат Джаббарлы (1991 г.р.) и Хазар Джаббарлы (1998 г.р.) – были госпитализированы с диагнозом отравление.
Прокуратура Сабаильского района ведет расследование по факту, назначены соответствующие экспертизы.
*** 15:02
Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, вызов в скорую помощь поступил в 04:50 c адреса вблизи Сальянского шоссе в Сабаильском районе столицы.
Двое пострадавших (мужчины) скончались до прибытия бригады врачей. Еще двое впали в кому и были помещены в отделение токсикологии Клинического медицинского центра. Состояние пациентов оценивается как стабильно тяжелое, лечение продолжается.
*** 14:09
Сегодня в одном из отелей в Сабаильском районе столицы отравились четыре человека, двое из них скончались, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Информация об этом появилась в социальных сетях.
Как сообщили haqqin.az в Клиническом медицинском центре, двое пострадавших находятся в токсикологическом отделении, их состояние стабильно тяжелое.
Ведется расследование.