Макрон и Си Цзиньпин отправились в горы

Президент Франции Эммануэль Макрон отправился с председателем КНР Си Цзиньпином на прогулку в пиренейский горный массив, чтобы создать пространство для искренней беседы по актуальным вопросам, пишет AFP.

В материале отмечается, что президент Франции накануне выражал надежду «на продуктивные и дружеские переговоры» во время этой поездки.

Макрон и Си побывают на одном из самых высоких асфальтированных горных перевалов, который одолевают участники велосоревнований «Тур де Франс», говорится в тексте. Также отмечается, что для президента Франции место поездки «имеет особое значение».

В окружении Макрона пояснили, что надеются благодаря поездке в горы создать возможность для более искренней беседы лидеров по сложным вопросам.