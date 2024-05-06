Судьбу Газы снова попытаются решить в Каире

Делегация израильских чиновников среднего ранга в ближайшие часы направится в Каир, где встретится с представителями радикального палестинского движения ХАМАС, сообщило агентство Reuters.

Оно указывает со ссылкой на высокопоставленные израильские источники, что "посланники среднего уровня" со стороны еврейского государства должны будут оценить в ходе предварительных переговоров в Египте готовность движения согласиться на сформулированные Израилем новые условия перемирия. В случае положительного исхода встречи Израиль намерен направить делегацию высокого уровня. При этом условия прекращения огня, выдвинутые палестинской стороной, в их нынешнем виде еврейское государство сочло неприемлемыми, отмечается в публикации.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что Израиль не согласен прекратить боевые действия в Газе в обмен на освобождение удерживаемых радикальным движением ХАМАС заложников. Представители США, Египта и Катара продвигают сделку по освобождению порядка 130 заложников, удерживаемых в секторе.

ХАМАС требует, чтобы в обмен на это Израиль прекратил боевые действия, вывел войска из сектора Газа и освободил большое число палестинских заключенных. Как отмечает телеканал, рассматриваемая сделка предусматривает освобождение заложников в течение 30 дней.