Роберт Фицо: Азербайджан противостоит несправедливости...

Словакия готова быть мостом между Азербайджаном и Европейским союзом, сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы хотим представить Евросоюзу объективную ситуацию в Азербайджане», - отметил премьер-министр Словакии.

Роберт Фицо заявил в своем выступлении для прессы, что Азербайджан является суверенной страной, а также образцовым государством в этом отношении. Отметив, что он всегда ценит такие страны, премьер-министр добавил: «Вы противостоите несправедливости. Я постараюсь применить тот же подход в Словакии, чтобы и наша страна могла проводить суверенную внешнюю политику».