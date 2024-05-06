Azercell представляет тариф Premium и Программу лояльности Premium+

Стремясь соответствовать современным потребностям абонентов в мобильной связи, Azercell продолжает расширять ассортимент своих тарифных пакетов, предлагая разнообразие по объему и цене. Лидирующий мобильный оператор страны запустил тариф Premium для абонентов постоплатной и предоплатной (SimSim) линий. Тарифные пакеты Premium, охватывающие разные ценовые диапазоны, предоставляют больше возможностей.

Кроме того, абоненты, подключившиеся к тарифу Premium, становятся членами Программы Лояльности Azercell Premium+. Эта программа предоставляет эксклюзивную поддержку на персональном уровне, бесплатный и приоритетный доступ к Телефонному центру, услугу Fast Track в офисах Azercell Exclusive, бесплатное обслуживание Выездной Службой Поддержки, подарок на день рождения и ряд других уникальных привилегий.

Все тарифные пакеты Premium также включают 1 ГБ трафика для обмена текстовыми сообщениями в WhatsApp и Facebook Messenger.

Отметим, что членами Программы Лояльности Premium+ становятся абоненты тарифов Premium 50GB, Premium 75GB и Premium 100GB, а также абоненты с ежемесячными абонентскими расходами 40 AZN и выше на протяжении последних 6 месяцев в сети Azercell (с обязательным превышением этого лимита каждый месяц).

Более подробную информацию о тарифе Premium и Программе Лояльности Premium+ можно получить по следующим ссылкам:

https://www.azercell.com/ru/personal/premium-plus.html

https://www.azercell.com/ru/personal/plans-and-services/mobile-tariffs/premium-tariff.html