Обыски в офисах подозреваемого в шпионаже евродепутата

Правоохранители провели обыски в офисах немецкого евродепутата Максимилиана Кра от партии «Альтернативы для Германии» и его помощника, которого ранее арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

Обыски проводились в утренние часы вторника в кабинетах Кра и подозреваемого помощника в здании Европарламента в Брюсселе и связаны с расследованием относительно возможного шпионажа помощника Кра Цзяна Г. в пользу Китая.

Отмечается, что Максимилиан Кра был затронут обысками лишь «в качестве свидетеля». В отношении Кра, однако, уже ведется предварительное расследование, связанное с предполагаемым получением им выплат из России и Китая за его деятельность в качестве депутата.

«Европарламент в полной мере сотрудничает с национальными органами», – отметила в комментарии пресс-секретарь Европарламента, подтвердив, что следственные действия проводились с согласованием органа.