Кирилл Кривошеев: Азербайджан сделал невозможное

16:00

Продолжается процесс вывода из Азербайджана российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе по трехстороннему соглашению в ноябре 2020 года.

На днях СМИ распространили кадры, на которых очередная колонна миротворцев погружается в поезд на железнодорожной станции Горан для отправки в Россию. Есть информация, что процесс будет полностью завершен к сентябрю. В зарубежных экспертных кругах все еще пытаются понять мотивы досрочного вывода миротворцев. Но все согласны с этим выводом, что Россия, понимая, что карабахский вопрос полностью исчерпан и в миротворцах в регионе нет необходимости, должна была их вывести.

Эксперт Фонда Карнеги США Кирилл Кривошеев в своей статье на эту тему пишет, что Азербайджан сделал то, что до сих пор считалось невозможным на постсоветском пространстве: вывел российских миротворцев со своей территории, не разозлив Москву. Автор напоминает, что в те дни, когда шел процесс вывода миротворцев из Азербайджана, президент Ильхам Алиев посетил Москву. Ни российские официальные лица, ни кремлевские пропагандисты не обвиняли Баку в «вытеснении России с Южного Кавказа». Вместо этого они заявили, что в досрочном выводе миротворцев виновен премьер-министр Армении Никол Пашинян. В России заявили, что Пашинян, «чрезмерно доверяя Брюсселю и Вашингтону, признал бывший Нагорно-Карабахский регион составной частью Азербайджана», что и стало катализатором произошедшего. По мнению Кривошеева, Кремль осознал, что карабахский вопрос уже решен и нельзя ставить под угрозу отношения с Азербайджаном, удерживая миротворцев в регионе. «Азербайджан показал, что при определенном сочетании военных и дипломатических усилий можно как разрешить территориальный конфликт вопреки воле Москвы, так и вытеснить российских военных. Долгое время общепринятым было мнение, что, как только Россия разместит миротворцев, они останутся на своих местах в течение длительного времени – как в грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия или в пророссийском отколовшемся молдавском регионе Приднестровье. Но Карабах воспротивился этой тенденции. Даже если Россия и хотела на протяжении многих лет видеть там своих миротворцев, в конце концов они были вынуждены уйти в краткие сроки, добившись очень малого», — пишет автор.