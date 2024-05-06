Кирилл Кривошеев: Азербайджан сделал невозможное
Продолжается процесс вывода из Азербайджана российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе по трехстороннему соглашению в ноябре 2020 года.
На днях СМИ распространили кадры, на которых очередная колонна миротворцев погружается в поезд на железнодорожной станции Горан для отправки в Россию. Есть информация, что процесс будет полностью завершен к сентябрю.
В зарубежных экспертных кругах все еще пытаются понять мотивы досрочного вывода миротворцев. Но все согласны с этим выводом, что Россия, понимая, что карабахский вопрос полностью исчерпан и в миротворцах в регионе нет необходимости, должна была их вывести.
Эксперт Фонда Карнеги США Кирилл Кривошеев в своей статье на эту тему пишет, что Азербайджан сделал то, что до сих пор считалось невозможным на постсоветском пространстве: вывел российских миротворцев со своей территории, не разозлив Москву.
Автор напоминает, что в те дни, когда шел процесс вывода миротворцев из Азербайджана, президент Ильхам Алиев посетил Москву. Ни российские официальные лица, ни кремлевские пропагандисты не обвиняли Баку в «вытеснении России с Южного Кавказа». Вместо этого они заявили, что в досрочном выводе миротворцев виновен премьер-министр Армении Никол Пашинян. В России заявили, что Пашинян, «чрезмерно доверяя Брюсселю и Вашингтону, признал бывший Нагорно-Карабахский регион составной частью Азербайджана», что и стало катализатором произошедшего.
По мнению Кривошеева, Кремль осознал, что карабахский вопрос уже решен и нельзя ставить под угрозу отношения с Азербайджаном, удерживая миротворцев в регионе.
«Азербайджан показал, что при определенном сочетании военных и дипломатических усилий можно как разрешить территориальный конфликт вопреки воле Москвы, так и вытеснить российских военных.
Долгое время общепринятым было мнение, что, как только Россия разместит миротворцев, они останутся на своих местах в течение длительного времени – как в грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия или в пророссийском отколовшемся молдавском регионе Приднестровье. Но Карабах воспротивился этой тенденции. Даже если Россия и хотела на протяжении многих лет видеть там своих миротворцев, в конце концов они были вынуждены уйти в краткие сроки, добившись очень малого», — пишет автор.
По словам Кривошеева, вывод миротворцев свидетельствует о полном банкротстве российской модели решения карабахской проблемы. По этой модели миротворцы должны оставаться в регионе чуть ли не навсегда. Однако Азербайджан обеспечил полный контроль над Карабахом однодневной операцией в сентябре прошлого года, после чего Москва попыталась найти новую роль для миротворцев.
«Один из вариантов заключался в том, чтобы они базировались в Армении в составе миссии возглавляемого Москвой блока безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Однако Пашинян публично отказался принять российских миротворцев.
Россия даже пыталась доказать, что миротворцам необходимо остаться в Карабахе, чтобы помочь в разминировании. Но для разминирования явно не нужны 2 тысячи солдат и 400 машин. Большая часть российской 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады, предоставившей миротворцев, уже воюет в Украине, а остальные, скорее всего, теперь присоединятся к ним», - отмечает эксперт.
По словам Кривошеева, даже выведя своих миротворцев, не добившись каких-либо уступок со стороны Баку, Москва по-прежнему не участвует в армяно-азербайджанских переговорах. Вместо этого Ереван и Баку недавно вступили в прямой диалог – и пока весьма успешно.
«Недавнее соглашение между Ереваном и Баку о передаче контроля над четырьмя приграничными селами Азербайджану и установка первых пограничных знаков между двумя странами состоялись без какого-либо участия России. Подход «нет России – нет Запада» в армяно-азербайджанских отношениях, принятый в прошлом году, уже выглядит работоспособным», - пишет Кривошеев.
По его словам, одной из главных причин, по которой Москва не смогла — или не захотела — добиться чего-либо от Баку в обмен на вывод своих миротворцев, было то, что полномасштабное вторжение в Украину и последующая международная изоляция значительно сократили ее рычаги воздействия. Теперь Москва менее склонна рисковать, ставя под угрозу отношения со своими соседями.