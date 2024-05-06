Запрет в Германии на российскую символику
Полиция Берлина запретила 8-9 мая российскую символику на советских мемориалах. Правила прописаны в официальном вестнике земельного административного ведомства столицы ФРГ.
В частности, речь идет о георгиевских ленточках, флагах РФ, маршевых и военных песнях, а также о символах Z и V. Они разрешены только как часть венков, цветов и других предметов, предназначенных для возложения.
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