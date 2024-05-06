Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 16:10

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал сообщение, которое произвело настоящий взрыв на информационном поле всего мира. По его данным, президент Джо Байден на августовском партийном съезде Демократической партии в Чикаго объявит о том, что он снимает свою кандидатуру на выборах и предлагает проголосовать за бывшую Первую леди Америки адвоката Мишель Обаму. Der Spiegel – серьезный аналитический журнал. В распространении дешевых бульварных сенсаций до сего времени замечен не был.

Однако информационная бомба о Мишель Обаме вызывает вполне обоснованные сомнения. Партийные конвенты, на которых партии утверждают кандидатов в президенты на выборах - не цирк шапито. А Байден не фокусник, который вытаскивает из шляпы кролика. Объявлению кандидата предшествуют многомесячные партийные праймериз. Конечно, может возникнуть неожиданный форс-мажор, но в любом случае имя кандидата должно быть известно заранее. Но, вероятно, немецкое издание пользуется уж слишком глубокими инсайдерскими источниками. Может быть, в порыве откровения о своих планах ему поведал сам Байден? Какие же резоны приводит журнал? Он утверждает, что Мишель Обама включена в список потенциальных кандидатов благодаря своим высоким рейтингам в стране. «Идея о том, что президентом должна стать женщина, вдохновляет многих американцев», - пишет журнал. У Америки в 2016 году уже был шанс избрать президентом женщину. То была Хиллари Клинтон, как и Мишель Обама - супруга президента. Она была абсолютно уверена в своей победе над агрессивным и эпатажным Дональдом Трампом. А когда выяснилось, что проиграла, то казалось, что ее тут же хватит кондрашка.

Справедливости ради следует заметить, что многие американцы, в первую очередь женщины, недолюбливали Хиллари, которую считали слишком холодной и надменной. Говорят, что американские фемины не могли ей простить того, что она не порвала с проказником Биллом, который рядом с семейной опочивальней занимался глупостями с практиканткой Моникой Левински. Вот если бы развелась тогда с ним, то, может быть, и победила бы на выборах. 60-летняя Мишель Обама — полная противоположность 76-летней Хиллари Клинтон. Она открыта, доброжелательна и всегда радостна. И с Бараком у нее самые дружественные отношения, его она всегда хвалила и поддерживала. Так же, как и сам Обама. «Все, что делает Мишель, у нее выходит очень хорошо, - говорит он. Что ж, школа права Гарварда – это вам не хухры-мухры. Но как насчет работы президентом? «Нет, нет, нет!» - неоднократно заявляла бывшая Первая дама страны. «Госпожа Мишель Обама несколько раз в течение ряда лет говорила, что она не будет баллотироваться в президенты», - в очередной раз подтвердил на днях Кристал Карсон, директор по коммуникациям офиса четы супругов.

В 2022 году в интервью ведущей Опры Уинфри Мишель призналась, что она ненавидит, когда ее спрашивают, собирается ли она в президенты. «Политика — это тяжелое и грязное дело, - сказала она. — И это предназначение должно быть в твоей душе. В моей его нет». Со своей стороны Барак Обама заявил, что шансы на выдвижение его супруги «равны нулю». Однако настойчивое бундесовское издание не сдается. Оно ссылается на опросы, которые свидетельствуют, что три четверти тех избирателей, которые проголосовали за Джо Байдена в 2020 году, готовы поддержать кандидатуру Мишель Обамы. По опросу центра Redfield and Wilson Strategies, проведенного среди 1500 взрослых американцев, 45 процентов зарегистрированных избирателей – не только демократов, но и республиканцев – проголосовали бы за нее. Среди них 21 процент тех, кто прежде поддержал Дональда Трампа. Опрос был проведен в марте вскоре после того, как Байден одержал убедительную победу на праймериз во всех штатах страны и обеспечил себе номинацию.