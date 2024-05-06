«Тертерское дело»: прокурор требует длительные сроки для обвиняемых

Завершилось судебное расследование по уголовному делу Санана Машиева, Джабира Гахраманова, Эльчина Алиева и Руслана Микаилова, привлеченных к уголовной ответственности по «Тертерскому делу».

Как стало известно haqqin.az, на заседании под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева прокурор потребовал приговорить Руслана Микаилова и Санана Машиева к 9 годам 10 месяцам, Джабира Гахраманова - к 8 годам 5 месяцам, Эльчина Алиева - к 7 годам 8 месяцам лишения свободы.

Судебный процесс продлится до 14 мая.

Отметим, что указанные лица обвиняются в пытках военнослужащих, приведших к смерти некоторых из них. Они привлечены к ответственности по статьям 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.2 (пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не признаваемое пыткой), 341.2.2 (превышение должностных полномочий) и 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти) УК Азербайджана.