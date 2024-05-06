В России все больше ухудшается отношение к мигрантам: массово закрываются кафе и рестораны ЛИДЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ ГОСУДАРСТВ ОБСУЖДАЮТ СИТУАЦИЮ
Резкое ухудшение отношения к трудовым мигрантам из государств Центральной Азии в России – после теракта в «Крокус Сити Холле» – привело к закрытию ряда рабочих мест в стране.
Узбекская служба «Радио Свобода» сообщает: массово закрываются кафе, рестораны и магазины, открытые мигрантами. Поступают также сообщения об острой нехватке рабочей силы, особенно в сфере услуг и строительстве.
Рейды в отношении мигрантов за последнее время проводятся по всей стране. Последние из-за этого покидают Россию либо отказываются от посещения публичных мест, в том числе объектов общепита. Владельцы кафе и ресторанов несут ощутимые убытки и порою просто закрываются. Вдобавок их заведения все чаще проверяет полиция.
«Многие рестораны и кафе сейчас закрыты, потому что полиция приезжала и часто проверяла. Не знаю, как в других городах, но в Москве закрылось процентов 75 кафе – маленьких и больших», – говорит мигрант из Узбекистана по имени Сардор.
Ранее у Сардора тоже было кафе в Москве, но после теракта в «Крокусе» его пришлось закрыть. Узбекистанец рассказывает, что основная часть его клиентов – выходцы из Центральной Азии. После теракта давление на приезжих значительно усилилось, и клиентов в заведении стало в разы меньше.
«Представьте, что из 100 клиентов к вам придут только 50. При этом еду вы приготовили на 150 человек, а заказов будет только треть, – объясняет он экономику своего заведения. – Еда, приготовленная на 100 человек, просто выбрасывается. На следующий день к вам не придут даже и 50 человек, а лишь 25. И ты понимаешь, что вынужден закрыться».
Мигранты из других стран, которые работают в сфере общепита в России, также признаются, что возросшая после теракта ксенофобия и рейды сильно ударили по ресторанному бизнесу. Работать в сфере общепита многим стало невыгодно.
«Рейды были во всех чайханах. Всех, кто был без документов, штрафовали, – говорит Аброр, управляющий кафе в Москве. – Раньше людей было много. Сейчас значительно меньше приходит».
«У таджиков было много кафе. Им пришлось нелегко, потому что у них проверяют документы и оказывают на них давление. Им пришлось закрыть многие свои заведения», – признается управляющая кафе в Москве по имени Айбике.
«Сейчас у всех проверяют документы: когда идете вы по улице, когда спускаетесь в метро. Особенно часто арестовывают узбеков и таджиков, но я не видел, чтобы кыргызов забирали, – рассказывает Азамат, который работает поваром в Москве. – Сам я сталкивался с национализмом. Я зашел в магазин и хотел купить воды. Продавец, русская женщина, не хотела меня обслуживать, сказала: «Вы террористы, вы такие, вы сякие».
Англоязычное издание Times of Central Asia пишет, что массовое преследование мигрантов из Центральной Азии в России, их депортация и аннулирование разрешений на работу серьезно беспокоят лидеров стран региона.
«Направленная против выходцев из Центральной Азии волна ксенофобии в России, которая вспыхнула после теракта в «Крокус Сити Холле», ставит ребром вопрос, каким на самом деле другом является Россия», пишет журналист Брюс Панниер в статье для издания Times of Central Asia.
В апреле лидеры стран Центральной Азии организовали несколько встреч. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым во время визита в Хиву. Экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сохраняющий широкие полномочия после отставки, посетил Таджикистан и встретился с руководителем этой страны Эмомали Рахмоном. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров нанес визит в Астану. Мирзиёев отправился в Таджикистан для переговоров с Рахмоном.
В официальных сообщениях по итогам встреч не говорится, обсуждалась ли ситуация в России, где работают не менее четырех миллионов трудовых мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
Издание обращает внимание на притеснения граждан стран Центральной Азии в России после теракта, унесшего более 140 жизней. Мигранты сейчас подолгу ждут проверок в российских аэропортах, полиция проводит рейды по общежитиям.
«Россия была колонизатором Центральной Азии, и лидеры региона хорошо знают эту историю. После распада Советского Союза в конце 1991 года официальные лица Центральной Азии и России на всех встречах говорили об исторически сложившихся дружеских связях и партнерстве. Но зачастую убедить жителей Центральной Азии в правдоподобности этого образа сложно, особенно после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в конце февраля 2022 года», – пишет журналист в статье «У Центральной Азии есть проблема, и это Россия».
Автор напоминает о выпадах некоторых российских ультранационалистов, которые требуют «возвращения исторических земель» и ставят под сомнение субъектность постсоветских республик. В Москве продолжают утверждать, что подобные заявления не отражают позицию России. Но словесные атаки продолжаются.
Панниер говорит, что если до теракта в «Крокус Сити Холле» нападения на граждан Центральной Азии совершали расистски настроенные группы, то после стали нападать обычные россияне.
«Российские официальные лица, похоже, не заинтересованы в том, чтобы призывать народ страны прекратить эти нападения, а российская полиция не проявляет активности в задержании нападавших», – считает автор.
Он полагает, что лидеры стран Центральной Азии обсуждали этот вопрос в частном порядке во время встреч.
«Они должны публично заявить своему народу, что Россия – союзник, партнер и друг. Главный вопрос сейчас заключается в том, верит ли кто-нибудь, включая лидеров Центральной Азии, в то, что это правда?» – заключает Панниер.