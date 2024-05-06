Отдел информации 16:12

Резкое ухудшение отношения к трудовым мигрантам из государств Центральной Азии в России – после теракта в «Крокус Сити Холле» – привело к закрытию ряда рабочих мест в стране.

Узбекская служба «Радио Свобода» сообщает: массово закрываются кафе, рестораны и магазины, открытые мигрантами. Поступают также сообщения об острой нехватке рабочей силы, особенно в сфере услуг и строительстве. Рейды в отношении мигрантов за последнее время проводятся по всей стране. Последние из-за этого покидают Россию либо отказываются от посещения публичных мест, в том числе объектов общепита. Владельцы кафе и ресторанов несут ощутимые убытки и порою просто закрываются. Вдобавок их заведения все чаще проверяет полиция. «Многие рестораны и кафе сейчас закрыты, потому что полиция приезжала и часто проверяла. Не знаю, как в других городах, но в Москве закрылось процентов 75 кафе – маленьких и больших», – говорит мигрант из Узбекистана по имени Сардор. Ранее у Сардора тоже было кафе в Москве, но после теракта в «Крокусе» его пришлось закрыть. Узбекистанец рассказывает, что основная часть его клиентов – выходцы из Центральной Азии. После теракта давление на приезжих значительно усилилось, и клиентов в заведении стало в разы меньше. «Представьте, что из 100 клиентов к вам придут только 50. При этом еду вы приготовили на 150 человек, а заказов будет только треть, – объясняет он экономику своего заведения. – Еда, приготовленная на 100 человек, просто выбрасывается. На следующий день к вам не придут даже и 50 человек, а лишь 25. И ты понимаешь, что вынужден закрыться».

Мигранты из других стран, которые работают в сфере общепита в России, также признаются, что возросшая после теракта ксенофобия и рейды сильно ударили по ресторанному бизнесу. Работать в сфере общепита многим стало невыгодно. «Рейды были во всех чайханах. Всех, кто был без документов, штрафовали, – говорит Аброр, управляющий кафе в Москве. – Раньше людей было много. Сейчас значительно меньше приходит». «У таджиков было много кафе. Им пришлось нелегко, потому что у них проверяют документы и оказывают на них давление. Им пришлось закрыть многие свои заведения», – признается управляющая кафе в Москве по имени Айбике. «Сейчас у всех проверяют документы: когда идете вы по улице, когда спускаетесь в метро. Особенно часто арестовывают узбеков и таджиков, но я не видел, чтобы кыргызов забирали, – рассказывает Азамат, который работает поваром в Москве. – Сам я сталкивался с национализмом. Я зашел в магазин и хотел купить воды. Продавец, русская женщина, не хотела меня обслуживать, сказала: «Вы террористы, вы такие, вы сякие».