В зале заседания правительства Польши обнаружена прослушка

Служба государственной охраны совместно с Агентством внутренней безопасности обнаружила и демонтировала устройства, которые могли быть использованы для прослушки в зале, где сегодня состоится заседание совета министров в Катовице. Службы проводят соответствующие дальнейшие мероприятия», – написал Добжинский.

В Катовице (Силезское воеводство, Польша) в зале, где должно было состояться выездное заседание совета министров Польши с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, 7 мая спецслужбы обнаружили, предположительно, прослушивающее устройство. Об этом сообщил спикер министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский в соцсети Х.

В то же время пресс-секретарь силезского воеводы Алисия Валишевская в комментарии PAP сказала, что найденное устройство, вероятно, использовали для внутренней связи: «Обнаруженный элемент старой аудиосистемы, установленной когда-то сотрудником, который уже на пенсии. У меня нет информации о том, когда это произошло, но этот элемент точно больше не действует. Службы его обнаружили в ходе плановой проверки безопасности».

По словам координатора спецслужб Томаша Семоняка, событие никак не отразится на ходе заседания правительства.

Как отмечает Rzeczpospolita, 7 мая в Катовице состоится заседание совета министров по случаю 16-го Европейского экономического конгресса. В мероприятии должны принять участие польские члены правительства, европейские политики, представители Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Индии, Бразилии и других стран.