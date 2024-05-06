Санду о решении проблемы Приднестровья

Украина никогда не предлагала Молдове «решить» силовым путем проблему с Приднестровьем. Об этом заявила президент страны Майя Санду в интервью российскому блогеру Юрию Дудю.

Интервьюер спросил ее, действительно ли во время полномасштабной войны от Украины поступали предложения помочь Кишиневу «закрыть вопрос» с Приднестровьем, где «до сих пор находится небольшое количество российских миротворцев».

«Никогда не было никаких таких официальных заявлений – то, что мы читали, что некоторые люди говорили в средствах массовой информации... Но официально – говорю с полной ответственностью – таких предложений не было. И неофициально тоже. От официальных лиц не было такого предложения.

Мы всегда говорили и будем говорить, что для нас приемлемо решение приднестровского конфликта только мирным путем. Военным путем мы не согласимся на это», – добавила президент Молдовы.