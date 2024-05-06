Анонс: Известный российский военкор о боях с Украиной Евгений Поддубный отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Несколько дней назад известный украинский военкор Юрий Бутусов в прямом эфире haqqin.az опроверг сообщения многих мировых и российских СМИ о развале украинского фронта, отступлении ВСУ и захвате новых населенных пунктов на Донбассе.
Что же в реальности происходит на полях сражения, где решается будущая судьба не только постсоветского региона, но и всего глобального миропорядка?
На вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева в прямом эфире haqqin.az сегодня, 7 мая, в 21:00 по бакинскому времени ответит известный российский военкор Евгений Поддубный.
Отметим, что Е.Поддубный является руководителем бюро крупнейшего российского телеканала ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, автором и ведущим программы «Война» на телеканале «Россия-24».