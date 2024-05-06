Несколько дней назад известный украинский военкор Юрий Бутусов в прямом эфире haqqin.az опроверг сообщения многих мировых и российских СМИ о развале украинского фронта, отступлении ВСУ и захвате новых населенных пунктов на Донбассе.

Что же в реальности происходит на полях сражения, где решается будущая судьба не только постсоветского региона, но и всего глобального миропорядка?