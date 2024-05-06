Москва и Минск проведут внезапную проверку ядерного оружия
Беларусь проведет синхронизированную с Россией внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия. Об этом сообщили в Совбезе РФ.
В процессе внезапной проверки в Беларуси будет отработана подача ядерных боеприпасов на средства доставки.
Как утверждают в ведомстве, совместная с РФ проверка будет носить исключительно оборонительный характер и не создаст угроз для других государств, передает ТАСС.
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