Москва и Минск проведут внезапную проверку ядерного оружия

Беларусь проведет синхронизированную с Россией внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия. Об этом сообщили в Совбезе РФ.

В процессе внезапной проверки в Беларуси будет отработана подача ядерных боеприпасов на средства доставки.

Как утверждают в ведомстве, совместная с РФ проверка будет носить исключительно оборонительный характер и не создаст угроз для других государств, передает ТАСС.