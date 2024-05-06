Сыноубийцу отправили в колонию на 9 лет

Завершился судебный процесс по уголовному делу 68-летнего жителя Баку Рамиза Исрафилова, обвиняемого в убийстве родного сына.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, убийство произошло 7 апреля прошлого года в Ясамальском районе Баку.

Своего 33-летнего сына Кямрана мужчина убил в состоянии аффекта в ходе очередного конфликта. Последний страдал алкоголизмом, нигде не работал и доставлял семье одни проблемы. Ранее молодого человека судили за дезертирство.

Ударив Кямрана ножом, Исрафилов сам вызвал врачей. Через день его сын скончался в больнице.

Подсудимый признался, что очень жалеет о содеянном. Его приговорили к 9 годам колонии строгого режима.