Кадыров: Нужно забрать все территории у Украины

Российской армии необходимо «более активно нападать», чтобы в мае установить контроль над Одессой и Харьковом, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. С таким заявлением он выступил после церемонии инаугурации президента Владимира Путина, пишут российские СМИ.

«Я считаю, что нужно более активно нападать, бить надо жестко, пока есть время. В этом месяце нужно забирать ближайшую территорию, обязательно надо Одессу и Харьков забрать. Потом посадить Зеленского и заставить его подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, для граждан, для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины», — сказал глава Чечни.

Кадыров утверждает, что европейские страны, помогающие Украине, хотят занять ее территории и Россия не должна этого допустить.

«Я удивляюсь, когда Европа что-то говорит и когда на них обращают внимание. У нее ничего нет там. Над ними министр обороны США. Они сами ничего не могут делать там. Те деньги, которые они выделяют, не доходят до Украины. Они хотят обворовать ее, потом занять территории и отдать эти территории одному из европейских государств. Поэтому мы не должны позволить этого. Нужно забрать все территории у Украины», — уверен глава Чечни.