Стрельба на границе Кыргызстана и Таджикистана новость дополнена
На кыргызско-таджикском участке госграницы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, сообщает во вторник Погранслужба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.
По информации пограничников, около 12:20 недалеко от населенного пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области пограннаряд Кыргызстана заметил граждан Таджикистана, выпасавших скот на кыргызской территории в 250-300 метрах от линии государственной границы.
«Требования пограничников покинуть территорию Кыргызстана граждане Таджикистана проигнорировали, более того, начали закидывать камнями военнослужащих. Один из чабанов совершил два-три выстрела в сторону пограничного наряда Кыргызстана», - сообщили в пресс-службе ведомства.
В целях недопущения эскалации обстановки пограничники Кыргызстана произвели предупредительные выстрелы в воздух. По неподтвержденным данным, один из граждан Таджикистана ранен в ногу. При каких обстоятельствах получено ранение, неизвестно, так как сотрудники правоохранительных органов Таджикистана предоставили только фотографию, отметили в ГКНБ.
Среди пограничников Кыргызстана пострадавших нет. В ближайшее время ожидается встреча пограничных представителей сторон.