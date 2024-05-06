По информации пограничников, около 12:20 недалеко от населенного пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области пограннаряд Кыргызстана заметил граждан Таджикистана, выпасавших скот на кыргызской территории в 250-300 метрах от линии государственной границы.

На кыргызско-таджикском участке госграницы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, сообщает во вторник Погранслужба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

«Требования пограничников покинуть территорию Кыргызстана граждане Таджикистана проигнорировали, более того, начали закидывать камнями военнослужащих. Один из чабанов совершил два-три выстрела в сторону пограничного наряда Кыргызстана», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В целях недопущения эскалации обстановки пограничники Кыргызстана произвели предупредительные выстрелы в воздух. По неподтвержденным данным, один из граждан Таджикистана ранен в ногу. При каких обстоятельствах получено ранение, неизвестно, так как сотрудники правоохранительных органов Таджикистана предоставили только фотографию, отметили в ГКНБ.

Среди пограничников Кыргызстана пострадавших нет. В ближайшее время ожидается встреча пограничных представителей сторон.