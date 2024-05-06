Азербайджан стал первым в списке предпочтительных направлений для путешествий граждан ОАЭ, Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, Омана и Кувейта. Об этом говорится в отчете, подготовленном по государствам-членам Совета сотрудничества стран Залива.

Отчет под названием Connecting Travel Insight Report, подготовленный известной компанией Jacobs Media, был представлен 7 мая в рамках выставки ATM Dubai 2024. В отчете показатели были рассчитаны на основе данных по росту и объемам авиаперевозок. Помимо Азербайджана, в десятку вошли такие страны, как Египет, Таиланд, Великобритания, Италия, Франция, Грузия, Швейцария, Турция и Мальдивы.