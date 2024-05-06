Президенты Азербайджана и Ирана встретятся на берегу Араза

«Данный проект, реализуемый в 196 километрах ниже по течению реки Араз, включает в себя строительство Худафарского водохранилища емкостью 1,6 миллиарда кубометров. Проект полностью разработан и реализован иранскими инженерами», - сказал гендиректор.

По словам Гаффарзаде, строительство дамбы «Девичья башня», совместного проекта Ирана и Азербайджана, завершено: открытие состоится в ближайшие дни при участии президента Ирана Ибрагима Раиси и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева.

Ожидается, что президенты Ирана и Азербайджана в ближайшие дни откроют дамбу на реке Араз. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на генерального директора региональной водной компании иранской провинции Южный Азербайджан Юсефа Гаффарзаде.

Решение о строительстве гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз было принято еще в 1992 году. Тогда в рамках соглашения, достигнутого между правительствами Ирана и Азербайджана, начались строительные работы. И в феврале 1993 года, во время войны в Карабахе, официальные лица двух стран открыли вспомогательный мост дамбы «Худаферин».

Параллельно с этим азербайджанская сторона начала на своей территории строительство вспомогательного моста для дамбы «Гыз Галасы». Однако в результате оккупации Арменией территорий вдоль Араза Азербайджан прекратил строительство на своей территории, а Иран продолжил.

В 1994 году во время визита президента Гейдара Алиева в Иран был подписан меморандум о реализации проектов строительства водохранилищ «Худаферин» и «Гыз Галасы». Иранская сторона продолжила строительные работы, согласившись на условия Азербайджана. И в 2008 году дамба «Худаферин» была достроена.

В феврале 2016 года в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран между двумя странами было подписано соглашение «о продолжении строительства, эксплуатации, использования энергетических и водных ресурсов гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз».

На основании этого соглашения иранская сторона создала 10-километровую зону безопасности вокруг части проекта, приходящейся на территорию Азербайджана. Позже, после окончания 44-дневной карабахской войны, из информации, обнародованной иранской стороной, стало ясно, что армянские оккупационные силы были выведены из зоны проекта в 2007 году.

Их место заняли солдаты Корпуса стражей исламской революции. После того как Азербайджан освободил свои территории от оккупации, иранские войска отошли на свою территорию.

Строительство гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы» поможет улучшить ирригацию 252 тысяч гектаров существующих земель и наладить ирригацию 12 тысяч гектаров новых пахотных земель.