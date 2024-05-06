Президенты Азербайджана и Ирана встретятся на берегу Араза
Ожидается, что президенты Ирана и Азербайджана в ближайшие дни откроют дамбу на реке Араз. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на генерального директора региональной водной компании иранской провинции Южный Азербайджан Юсефа Гаффарзаде.
По словам Гаффарзаде, строительство дамбы «Девичья башня», совместного проекта Ирана и Азербайджана, завершено: открытие состоится в ближайшие дни при участии президента Ирана Ибрагима Раиси и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева.
«Данный проект, реализуемый в 196 километрах ниже по течению реки Араз, включает в себя строительство Худафарского водохранилища емкостью 1,6 миллиарда кубометров. Проект полностью разработан и реализован иранскими инженерами», - сказал гендиректор.
Решение о строительстве гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз было принято еще в 1992 году. Тогда в рамках соглашения, достигнутого между правительствами Ирана и Азербайджана, начались строительные работы. И в феврале 1993 года, во время войны в Карабахе, официальные лица двух стран открыли вспомогательный мост дамбы «Худаферин».
Параллельно с этим азербайджанская сторона начала на своей территории строительство вспомогательного моста для дамбы «Гыз Галасы». Однако в результате оккупации Арменией территорий вдоль Араза Азербайджан прекратил строительство на своей территории, а Иран продолжил.
В 1994 году во время визита президента Гейдара Алиева в Иран был подписан меморандум о реализации проектов строительства водохранилищ «Худаферин» и «Гыз Галасы». Иранская сторона продолжила строительные работы, согласившись на условия Азербайджана. И в 2008 году дамба «Худаферин» была достроена.
В феврале 2016 года в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Иран между двумя странами было подписано соглашение «о продолжении строительства, эксплуатации, использования энергетических и водных ресурсов гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Араз».
На основании этого соглашения иранская сторона создала 10-километровую зону безопасности вокруг части проекта, приходящейся на территорию Азербайджана. Позже, после окончания 44-дневной карабахской войны, из информации, обнародованной иранской стороной, стало ясно, что армянские оккупационные силы были выведены из зоны проекта в 2007 году.
Их место заняли солдаты Корпуса стражей исламской революции. После того как Азербайджан освободил свои территории от оккупации, иранские войска отошли на свою территорию.
Строительство гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы» поможет улучшить ирригацию 252 тысяч гектаров существующих земель и наладить ирригацию 12 тысяч гектаров новых пахотных земель.