«Таможенник» Гаджиев кинул экс-сослуживцев на крупные суммы

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Гаджиев кидал своих знакомых, выдавая себя за высокопоставленного таможенника и обещая всех устроить на работу в ГТК. На встречи с жертвами он ездил на дорогом автомобиле, надевая бутафорскую служебную форму. Знакомые на первых порах охотно верили Гаджиеву. Однако впоследствии поняли, что имеют дело с аферистом, и обратились к правоохранителям. Было возбуждено уголовное дело, и Гаджиева арестовали.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 7 человек - Этимад Ахмедов, Кямран Ибрагимов, Арзуман Багиров, Рустам Мамедов, Вугар Шахмамедов, Вюсал Рзаев и Эмин Атакишиев. Больше всего раскошелился Шахмамедов — он отдал мошеннику целых 86 тысяч манатов. Багиров заплатил более 37, Ахмедов — почти 18 тысяч.

В суде Гаджиев своей вины не отрицал. И рассказал, что своими жертвами выбрал бывших сослуживцев и их родственников. Еще находясь на срочной военной службе, аферист притворялся чиновником. Таможенную форму он, по собственному признанию, купил в магазинчике неподалеку от станции метро «28 Мая».

«Сожалею о своем поступке. Прошу назначить мне справедливое наказание» — так закончил свое выступление обвиняемый.

«Мы познакомились с Замеддином на военной службе. Я был ранен в боях: меня уволили из армии. Замеддин рассказывал, что работает следователем в ГТК. Он навещал меня в госпитале, одет был в таможенную форму. В августе 2021 года он позвонил и сказал, что может кого угодно устроить на работу в таможенные органы. Я попросил взять меня», — рассказал потерпевший Вюсал Рзаев, отдавший мошеннику взятые в долг две тысячи манатов.

«Замеддин проходил военную службу вместе с моим сыном. Я отдал ему в общей сложности 86 тысяч манатов. Обещал устроить на работу моих сыновей — Тогрула и Тургута. Денег он нам не вернул, обязательств своих не выполнил. Замеддин приезжал на встречи на дорогой машине, рассказывал, что является родственником генерала», — сообщил в свою очередь Вугар Шахмамедов.

Решением суда Замеддин Гаджиев был приговорен к 7 с половиной годам лишения свободы.