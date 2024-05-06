Британия обходит свои же санкции

Как передает издание, Великобритания продолжает закупать нефть благодаря лазейке в законе, так как если российская нефть переработана в другой стране, она больше «не считается российской с технической стороны». Например, газета со ссылкой на анализ новостного сайта Desmog отмечает, что импорт очищенной нефти из Индии, Китая и Турции составил в 2023 году £2,2 млрд, что является рекордным показателем предыдущего года по сравнению с £434,2 млн в 2021 году.

Организация Global Witness отмечает, что каждый двадцатый авиарейс осуществляется именно на российском топливе. Организация подчеркивает, что топливо, которое вырабатывается за пределами Российской Федерации, не попадает под санкции. Global Witness называет это «отмыванием денег».

«Миллионы баррелей топлива, произведенного из российской нефти, продолжают поступать в Великобританию. Только в прошлом году эта сделка принесла Кремлю более £100 млн», — рассказали в Global Witness.

5 декабря 2022 года вступил в силу потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, введенный ЕС, G7 и Австралией. 5 февраля 2023 года вступило в силу ограничение цен на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель — для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно. На фоне ограничений Россия перенаправила свои поставки в Азию, преимущественно в Китай и Индию.