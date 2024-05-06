Жену главреда «Новой газеты – Европа» приговорили к 9 годам

Антонина Мартынова — жена журналиста Кирилла Мартынова, который сейчас занимает должность главного редактора «Новой газеты – Европа».

В 2008 году присяжные на суде в Великом Новгороде признали Мартынову виновной в покушении на убийство своей дочери от первого брака Алисы Федоровой. По версии следствия, она умышленно сбросила двухлетнюю девочку в лестничный проем, из-за чего Алиса получила травмы средней степени тяжести. Сама Мартынова настаивает, что это был несчастный случай. Единственным свидетелем случившегося оказался 11-летний Егор Кудров, который говорил, что девочка упала, потому что ее толкнула Мартынова. В 2023 году канал НТВ сообщал, что Кудров умер от передозировки наркотиков.

В марте 2024 года Мартынову, которая 16 лет находилась в федеральном розыске, задержали в Ставропольском крае. После этого судебные слушания по делу возобновились. В ходе прений 2 мая Алиса Федорова заявила, что не считает себя жертвой преступления. «Я считаю, что это был несчастный случай, и моя мама не заслуживает… Мне будет очень тяжело без матери, когда я вступаю во взрослую жизнь», — сказала она.