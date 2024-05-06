Бортников знает, кто «основной организатор» теракта в «Крокусе»

«Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей», — ответил Бортников на вопрос журналистов, удалось ли установить заказчиков теракта.

И.о. главы ФСБ добавил, что не будет раскрывать другие детали, пока продолжаются следственные действия: «Поскольку в рамках следствия идут соответствующие процедуры, нам необходимо делать все для того, чтоб каким-то образом до него [организатора теракта] дотянуться. Поэтому я сейчас ничего конкретно вам говорить не буду. Есть тайна следствия и нам необходимо в оперативной работе сделать так, чтобы наша работа привела к конкретному результату».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание концертного зала ворвались вооруженные люди. Они открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам «Крокуса», а затем подожгли здание. По официальным данным, при нападении погибли 144 человека, более 500 пострадали. По делу о теракте в «Крокусе» арестованы более 10 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей теракта. Ответственность за нападение на себя взяла ячейка «Исламского государства» под названием «Вилаят Хорасан». Власти России обвинили в причастности к атаке Украину.