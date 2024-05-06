Состоялось открытие Лачинского филиала Kapital Bank – первого банка страны. В открытии филиала, находящегося по адресу: город Лачин, улица Гейдара Алиева, 87, приняли участие член специального представительства президента в городе Лачин Гусейн Гулиев, представитель Государственного агентства занятости населения по Лачинскому району Ильгар Тахмазов, сотрудники Службы восстановления, строительства и управления, представители банка и жители Лачина.

Лачинский филиал, представленный на основе новой концепции, будет обеспечивать самый высокий уровень обслуживания клиентов 5 дней в неделю с 9: 00 до 18: 00. Филиал располагает всеми необходимыми для этого условиями и возможностями. Здесь жителям Лачина предлагаются все виды банковских услуг, включая сбережения, пластиковые карты, различные виды кредитов и других продуктов, расчетно-кассовые операции, обмен валюты.

С открытием нового филиала Kapital Bank также вошел в историю как первый банк, начавший свою деятельность в Лачине. Количество филиалов банка с самой большой филиальной сетью в стране после открытия достигло 119. В ближайшее время планируется открытие филиала банка в городе Ханкенди.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 119 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.