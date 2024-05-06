Минобороны Словакии о сотрудничестве с Азербайджаном

"Словацкая Республика издавна известна высоким уровнем развития тяжелой и, в особенности, оборонной промышленности. Поэтому многие страны хотят сотрудничать со Словакией в этой области", - заявил министр.

Калиняк, говоря о документах, подписанных сегодня в Баку о взаимном сотрудничестве в оборонной сфере, отметил, что говорить о конкретных контрактах пока преждевременно.

"На данный момент определены направления возможного сотрудничества. Эти меморандумы также о том, чтобы дать нам возможность развивать нашу оборонную промышленность в сотрудничестве с азербайджанской. В некоторых случаях это прямой контракт или прямой заказ, в других случаях - передача технологий, экспорт навыков, которыми мы обладаем. Есть позиция совместных предприятий", - сказал он.

Министр подчеркнул, что это сотрудничество также будет способствовать экономическому росту Словакии.

По словам Калиняка, в результате взаимных переговоров стало известно, что Азербайджан заинтересован в создании полноценной технологической базы тяжелой промышленности, в чем Словакия имеет многолетний опыт.

"Это создает пространство для словацких экспертов в этой области. Я думаю, что прежде всего в области боеприпасов, в которой у нас давние традиции, во всех средних и крупных калибрах. То же самое касается и тяжелой техники. В том, в чем мы хороши, т.е. во всех типах гаубиц. Словакия производит либо частично, либо полностью четыре типа гаубиц. Но, конечно, это еще и вопрос наземной техники", - добавил министр обороны.