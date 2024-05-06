Россия грозит ударить по британским объектам

Россия в случае «реализации угроз» Лондона об ударах Киева британским оружием по территории России «имеет право на удар по британским объектам на Украине и за ее пределами». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если подобный сценарий будет реализован, то наша страна, Российская Федерация, оставляет за собой право отвечать соответствующим образом, то есть использовать в качестве цели британские объекты, находящиеся как на территории Украины, так и за ее пределами, - военные объекты, вооружения и так далее», - сказала Захарова.

Она назвала слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Лондон считает легитимным использование британского вооружения киевским режимом для нанесения ударов по российской территории, «чем-то абсолютно безумным»: «Помимо всего прочего, это заявление не только нелегитимное, но и алогичное, потому что сама Британия заявляла буквально противоположное не так давно».