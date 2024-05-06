А тем временем Азербайджан и Россия обсудили изменение климата ФОТО
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в области изменения климата, cообщает официальный аккаунт COP29 в соцсети Х.
Согласно информации, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев встретился с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым и министром экономического развития Максимом Решетниковым.
Встреча, как сообщается, прошла «с целью поддержки регионального и двустороннего сотрудничества в области изменения климата и охраны окружающей среды».